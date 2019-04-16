Havalimanı taşındı, işçilerin akıbeti ne oldu? TAV ve İGA'dan açıklama bekleniyor

Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı, işten çıkarmaların yaşandığı Atatürk Havalimanı'nın işletmecisi TAV ve 3. Havalimanı'nı işleten İGA'nın yanıtlaması için sorular içeren bir bildiri yayımladı. PE Ağı, TAV'ın havalimanının taşınması sırasında kaç işçiyi işten çıkardığını sordu.

Atatürk Havalimanı işletmeciliğini yürüten TAV, 3.Havalimanı’na taşınma nedeniyle yaklaşık 4500 işçinin işten çıkarıldığını açıklamıştı.

Diğer yandan şirketin icra kurulu başkanı 3.Havalimanı işletmecisi İGA ile bir anlaşma yaptıklarını, çalışanların bir bölümünün bu anlaşma çerçevesinde İGA’ya geçirildiğini ifade etti.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Patronların Ensesindeyiz Ağı, TAV’ın Atatürk Havalimanı’nda çalışan yaklaşık 5 bin işçiyi taşınma sürecinde işten çıkarmaya hazırlandığını kamuoyuna duyurmuştu. TAV Kurumsal İletişim Direktörlüğü, Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın duyurduğu işten çıkarma hazırlığını haberleştiren soL Haber Portalı’na yolladığı e-posta ile ihbarı yalanlayarak Patronların Ensesindeyiz Ağı’nı şirketin itibarına zarar vermekle suçlamıştı.

Ancak TAV’ın KAP’a yaptığı son açıklama, Kasım ayında PE Ağı'nın kamuoyu duyurusunun doğruluğunu teyit ediyor.

Bu gelişmelerle ilgili olarak PE Ağı, TAV çalışanlarının akıbetiyle ilgili soruları içeren bir bildiri yayımladı.

Bildiride, TAV’ın ve taşınma sonrası 3.Havalimanı’nı işletecek olan İGA’nın, işçilerin akıbetiyle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlaması istendi:

1- TAV’ın 8 Nisan 2019 tarihinde KAP’a yaptığı bildirimde 3.Havalimanı’na taşınma nedeniyle yaklaşık 4500 işçinin iş akitlerinin feshedildiği bilgisi yer almaktadır. “Yaklaşık olarak” ifade ettiğiniz rakam tam olarak kaçtır? TAV, kaç işçiyi işten çıkarmıştır?

2- İşten çıkarılan işçilerin tüm hak ve alacaklarına dair son durum nedir?

3- TAV’dan İGA’ya geçirilen işçiler için iki şirket arasında yapıldığı söylenen “anlaşmanın” içeriğini işçiler bilmemektedir. Bu anlaşmanın içeriği nedir? Neden işçilere açıklanmamıştır?

4- İGA’ya geçişte şartlar için işçilerin görüşü alınmış mıdır? Talepte bulunan işçilerin tamamının geçişi yapılmış mıdır? Yoksa sadece TAV ve İGA’nın onay verdiği işçiler mi 3.Havalimanı’nda çalışmaya başlamıştır?

5- İGA’ya geçiş talebinde bulunmasına rağmen, talebi reddedilen işçi var mıdır? Varsa hangi gerekçelerle reddettiniz?

6- İGA’ya geçmeyen/geçirilmeyen işçilere TAV bünyesinde faydalı olabilecekleri başka bir iş önerdiniz mi?

7- İGA’ya geçişi yapılan çalışanların Atatürk Havalimanı’nda çalışırken aldıkları ücret ve diğer haklar aynı mıdır? Daha düşük ücretle işbaşı yaptırılan işçiler var mıdır? Bu işçilerin, yol, yemek, tatil, bayram yardımı, prim gibi diğer haklarında herhangi bir kısıtlama olmuş mudur?

8- TAV’dan İGA’ya geçen işçilerin iş tanımlarında değişiklik oldu mu? Statüsü değişen, daha önce yaptığı işten başka işler yapmak zorunda kalan işçiler var mı?

9- 3.Havalimanı’nda çalışmaya başlayan TAV işçilerinin ulaşım ve barınma sorunlarının çözümü için bir çalışma yaptınız mı? Çalışanlara “havalimanına yakın yerlere taşının” dışında bir öneriniz oldu mu?

10- TAV’ın 2021 yılına kadar olan sözleşmesinden doğan kâr payının tamamının DHMİ işletmesi tarafından karşılanacağı bilinmektedir. TAV için halk tarafından finanse edilen DHMİ’nin kasasından ne kadar ödeme yapılacaktır?