Greve hazırlanan İZBAN işçileri 'Patronların Ensesindeyiz' ağıyla buluştu

İzmir'i kuzey-güney güzergahında birbirine bağlayan hafif raylı banliyö sistemi İZBAN'da işçiler ile patronlar arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çıkmaza girince, İZBAN işçileri greve hazırlanmaya başladı. Grev sürecindeki işçiler 'Patronların Ensesindeyiz' dayanışma ve mücadele ağıyla buluştu. Yaşadıkları süreci anlatan işçiler dayanışmayı büyütmenin önemine işaret ettiler.

İzmir'de kent içi hafif raylı banliyö sistemi İZBAN'da grev çanları çalıyor.

İzmir'i kuzey-güney güzergahında birbirine bağlayan hafif raylı banliyö sistemi İZBAN'da işçiler ile patronlar arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çıkmaza girince, Demiryol-İş Sendikası üyesi İZBAN işçileri greve hazırlanmaya başladı.

İşveren kuruluşun yüzde 12 ile 14'lük zam teklifine karşı, Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) yüzde 28 zam talep etti, anlaşma olmayınca uyuşmazlık zaptı tutuldu. 338 işçinin çalıştığı İZBAN'da patronlar ile sendika arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı. Greve hazırlanan işçiler sakallarını kesmiyor, siyah kurdele takıyor.

'PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ' MERKEZİNE ZİYARET

Grev sürecindeki İZBAN işçileri "Patronların Ensesindeyiz” dayanışma ve mücadele ağı ile buluştu. Grev sürecinde yaşananları ve geldikleri noktayı anlatan işçiler şunları söyledi: