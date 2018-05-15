Gerçek işsizlik oranı yüzde 18,6

Şubat ayı resmi işsizlik oranı yüzde 10,6 olarak açıklanırken, geniş tanımlı işsizlik yüzde 18,6'ya ulaştı. Geniş tanımlı işsizlerin sayısı 6 milyon 327 bin düzeyinde.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı işsizlik oranını yüzde 10,6 olarak açıkladı. İşsizlerin sayısı, resmi istatistiklere göre 3 milyon 354 bin oldu. Tarım dışı işsizlik yüzde 12,5 ve genç işsizliği ise yüzde 19 olarak açıklandı.

İşgücüne katılım oranı yüzde 52,2 olurken, aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 71,5, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 33,3 olarak gerçekleşti.

Kayıtdışı çalışanların oranı yüzde 32,2 ile yüksek seviyesini korurken, tarım dışında kayıtdışı çalışanların oranı yüzde 21,7 oldu. Resmi rakamlara göre, tarım dışı sektörlerde her beş çalışandan birisi kayıtdışı.

Gençler arasında ne eğitimde ne de istihdamda olan “atıl nüfus” ise 3 milyon 705 bin kişi. Gençlerde işgücü içerisinde olmayan nüfus da hesaplandığında gerçek işsizlik oranı aslında yüzde 20'lerin üzerine çıkıyor. Ekonomideki bozulma, en başta gençler ve kadınları vuruyor.

GENİŞ İŞSİZLİK YÜZDE 18,6'YA ULAŞTI

TÜİK tarafından yayımlanan göstergelerin dışında işsizlik için daha açıklayıcı bir veri olarak geniş tanımlı işsizlik (gerçek işsizlik oranı) bir alternatif gösterge olarak hesaplanıyor.

İşsizlerin sayısına, iş bulmaktan ümidini kestiği için iş aramayanlar, çalışmaya hazır olup çeşitli nedenlerle iş aramayanlar, belli aylarda çalışıp yılın büyük bölümünde işsiz durumda olan mevsimlik işçiler ve daha fazla çalışmak istemesine rağmen haftalık 40 saatin altında çalışanları ifade eden eksik istihdam da dahil edildiğinde, geniş (gerçek) işsizlik oranına ulaşılıyor.

soL'un hesaplamalarına göre, geniş tanımlı işsizlik Şubat ayında yüzde 18,6 olurken, geniş tanımlı işsizlerin sayısı ise 6 milyon 327 bine ulaştı. 2017 yıl sonuna göre geniş tanımlı işsizlerin sayısı 137 bin kişi arttı.

Geniş tanımlı işsizlik kadınlarda çok daha yüksek düzeylere ulaşıyor. Kadınlarda gerçek işsizlik oranı, yüzde 25,3 düzeyinde hesaplandı. Bu hesaplamaya göre her dört kadından birisi işsiz durumda.