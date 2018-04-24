Forkliftten devrilen malzemenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çalışan Afganistan uyruklu işçi, forkliftten devrilen malzemelerin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde, forkliftten devrilen malzemelerin altında kalan Afganistan uyruklu işçi Nuraga Sahil, yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kızılcıkorman mevkisinde bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Forkliftle taşınan malzemeler, Afgan işçi Nuraga Sahil'in üzerine devrildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Sahil'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Afgan işçinin cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nuraga Sahil'in cenazesi, daha sonra otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otopsi merkezine götürüldü.