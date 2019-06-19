'Evde elektrik çarptı’ diye hastaneye bıraktılar, göçük altında kaldığı ortaya çıktı

Zonguldak’ta ağır yaralı olarak hastaneye bırakılan ve evinde elektrik akımına kapıldığı söylenen işçinin çalıştığı kaçak madende göçük altında kalarak yaralandığı ortaya çıktı. Mustafa Eser hastanede yaşamını yitirdi.

Zonguldak’ta ağır yaralı olarak bir araçla hastaneye getirilen ve iddiaya göre araçtakilerin “evde elektrik çarptı” diyerek bırakıp kaçtıkları işçinin kaçak kömür ocağında çalıştığı ve göçük altında kalarak ağır yaralandığı ortaya çıktı.

28 yaşındaki işçi Mustafa Eser getirildiği Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde hekimlerin müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Hastanenin olayı polise bildirmesinin ardından yapılan incelemede Eser’in çalıştığı kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte ağır yaralanarak hastaneye getirildiği ortaya çıktı.

Eser’i “evinde elektrik çarptı” diyerek hastaneye bırakıp kaçan kişilerin yakalanması için ise polis tarafından çalışma başlatıldı. Eser’in kesin ölüm nedeninin yapılan otopsi ile belirleneceği bildirildi. DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.