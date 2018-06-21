Eşi doğum yapan erkeğe 30 gün izin ilk kez toplu sözleşmeye girdi

DİSK'e bağlı Genel-İş sendikası ile Şişli Belediyesi arasında imzalanan 2018-2020 dönemi toplu iş sözleşmesinde ilk kez eşi doğum yapan erkeklere 30 gün izin hakkı tanındı.

Genel-İş sendikası ile Şişli Belediyesi arasında yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesinde ilk kez eşi doğum yapan erkeklere 30 gün izin hakkı tanındı.

“Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği” maddesine göre eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan işçinin maaşının yüzde 50’sinin bir yıl süreyle eşine ve çocuğuna ödenmesi sözleşmede yer aldı.

Yasaya göre dört ay olarak düzenlenen doğum izni yeni toplu iş sözleşmesinde sekiz aya çıkarıldı.

Daha önce doğum yapan kadına bir kereye mahsus olmak üzere ödenen 500 TL doğum parası yeni sözleşmeyle 1000 TL’ye çıkarıldı.

Ayrıca Şişli Belediyesi'nde çalışan kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar gününde bir gün izinli olacak.