Erdoğan: Özelleştirmedik, BMC'ye devrettik!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da dün yaptığı konuşmada Arifiye'deki askeri tank palet fabrikasını 'özelleştirmediklerini' savundu. Resmi Gazete'de kendi imzasıyla yayımlanan özelleştirme kararını inkar eden Erdoğan, ilginç bir cümle de kurarak şöyle dedi: 'Özelleştirmedik, BMC'ye devrettik.'

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı bünyesindeki tank palet fabrikasının özelleştirilmesi konusundaki tartışmalar sürüyor. İşçiler, bölge halkı ve sendika özelleştirmeye karşı çıkarken, AKP iktidarı özelleştirme kararını Resmi Gazete'de yayımlamıştı.

Tartışmalar sürerken tank palet fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün ilginç bir çıkış yaparak fabrikanın özelleştirilmediğini, BMC'ye devredildiğini savundu.

Oysa söz konusu fabrikaya ilişki özelleştirme kararı geçen ay Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanmıştı.

ERDOĞAN: ÖZELLEŞTİRMİYORUZ, BMC'YE DEVREDİYORUZ!

Erdoğan, konuşmasının devamında, Arifiye'deki tank palet fabrikasını 25 yıllığına BMC'ye devrettiklerini söyledi.

Erdoğan şöyle konuştu: "Şu anda bu yatırımı yapan BMC, Arifiye'nin işletmesini 25 yıllığına alan dev güçlü bir firmadır. Zira orada yapılacak olan işler, fabrika arazisinde ki her türlü taşınmazın mülkiyeti devlete aittir ve orada kalacaktır. Yeni yeni teknolojik yatırımlar yapılacak oraya. Bu tür yatırımları yapacak ve işletmeyi orada daha iyi hale getirebilecek bir firmaya karşı daha adım atılmadan, bu tür gösterilere girmek çok yanlış. Bu tür şeylere kusura bakmasınlar biz prim vermeyiz. Kaldı ki burada yapılan iş özelleştirme de değildir; işletme hakkının belli şartlar, belli süreler, belli kısıtlamalar karşılığında BMC'ye devredilmesidir."

ETHEM SANCAK İLE KATARLILARIN ORTAK OLDUĞU BMC...

BMC Yönetim Kurulu Üyesi T. Yasin Öztürk, geçen yıl MSI dergisine verdiği röportajda BMC'nin ortaklık yapısını şöyle açıklamıştı:

"Şirket hisselerinin yüzde 25.1’i Öztürk Ailesi’nin, yüzde 25’i Ethem Sancak’ın; geriye kalan yüzde 49.9’u ise Katar Silahlı Kuvvetlerinin. Dolayısı ile hisselerin yüzde 51’i Türklerin elinde. 5’i Katarlı 5’i Türk olmak üzere 10 kişilik bir yönetim kurulumuz var. Üst yönetimimiz ise ben dahil 4 kişiden oluşuyor. Ben Öztürk Ailesi’ni temsil ediyorum. Ethem Sancak’ı temsilen ise Bülent Denkdemir var. Diğer iki kişi ise Katarlı."