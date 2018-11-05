Enflasyon 2003'ten bu yana en yüksek düzeye fırladı

Hükümetin 'enlasyonla topyekûn mücadele' başlattığı Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 25.24'e yükselerek 2003'ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ekim ayında "topyekûn mücadele" kampanyasına rağmen yüzde 2.67 arttı. Beklenti yüzde 1.87 artış olacağı yönündeydi. Böylece enflasyon 2003'ten bu yana en yüksek düzeye ulaşarak yüzde 25.24'e yükseldi.

Enflasyon, 2003'ten bu yana ilk kez yüzde 25'in üzerine çıktı. Enflasyon, ekim ayında aylık yüzde 2.67 artarken, yıllık bazda artış yüzde 25.24 oldu. Yurt içi üretici fiyatları Ekim'de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 23,5 seviyesinde bulunuyor.

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2.67, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22.56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.24 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.90 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Aylık en yüksek artış yüzde 12.74 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta yüzde 4.15, ev eşyasında yüzde 3.44, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3.22 ve eğlence ve kültürde yüzde 2.07 artış gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 37.92 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 32,00, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 31,50, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 29,26 ve konut yüzde 25,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Ekim 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 328 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 37 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.