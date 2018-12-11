Döktaş'ta iş cinayeti: CNC tezgahına sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Güriş Holding'e ait Döktaş Demir Döküm tesislerinde CNC tezgahına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren, Güriş Holding'e ait Döktaş Demir Döküm tesislerinde CNC tezgahında çalışırken makineye sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Olay dün saat 15.00 sıralarında Orhangazi’nin en büyük sanayi kuruluşlarından olan Döktaş Demir Döküm tesislerinde meydana geldi. Elektrik bakımcısı olarak çalışan 43 yaşındaki Sedat Ulu, bakım için gittiği işletme bölümündeki CNC tezgahında çalıştığı esnada makineye sıkıştı. Ağır yaralanan Sedat Ulu için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sedat Ulu’nun duran kalbi sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yeniden çalıştırıldı.

Sedat Ulu, buradaki müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı işçi kurtarılamadı. Sedat Ulu’nun evli ve iki çocuk babası olduğu, yaklaşık bir yıldır Döktaş'ta çalıştığı öğrenildi.