Doğtaş işçisi geçinebilmek için ek iş yaparken yaşamını yitirdi

Çanakkale’nin Biga ilçesindeki Doğtaş Mobilya Fabrikası’nda çalışan Süleyman Çetinkol, mesai ücretleri ödenmediği ve maaşları geç yatırıldığı için ay sonunu getirebilmek amacıyla iş çıkışı balya yüklemeye gitti. Traktörün dereye yuvarlanmasıyla saman balyalarının altında sıkışan Çetinkol boğularak yaşamını yitirdi.

Çanakkale’nin Biga ilçesindeki Doğtaş Mobilya Fabrikası’nda çalışan Süleyman Çetinkol adlı işçi, fabrikada mesai ücretleri ödenmediği için akşam mesaisine kalmadı ve iş çıkışı saman balyası yüklemeye gitti.

5-6 aydır ücretlerin geç yatırıldığı fabrikada çalışan Çetinkol, ay sonunu getirebilmek ek iş yaparken traktörün dereye yuvarlanmasıyla saman balyalarının altında kaldı ve boğularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre Çetinkol dün akşam fabrikada mesai olmasına rağmen kalmak istemedi çünkü Doğtaş mobilya fabrikasında pazar günü hariç mesai parası verilmiyor, mesai ücreti yerine işçilere izin kullandırılıyordu.

Ay sonunu getirebilmek için köyde ek yevmiyeci olarak çalışan Çetinkol, dün iş çıkışı Hoşoba Köyü'nde tarladan saman balyası sardı. 51 yaşındaki Süleyman Çetinkol, yüklediği balyaların üzerine oturarak traktörle köye gitmek üzere olduğu sırada traktör dere yatağına devrildi. Dereye düşen Çetinkol’un üzerine saman balyaları yuvarlandı. Tonlarca saman balyasının altında kalan Çetinkol, sıkıştığı yerden kurtulamadı ve boğularak yaşamını yitirdi.

Doğtaş Mobilya Fabrikası’nda işçilerin maaşlarının 5-6 aydır geç yatırıldığı, bazen de maaşların yarısının verilip yarısının gecikmeli olarak ödendiği öğrenildi. Fabrikada çalışan birçok işçinin ay sonunu getirebilmek için ek iş yaptıkları belirtiliyor.