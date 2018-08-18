Direnişteki market işçilerine AVM güvenliği saldırdı, bir işçi yaralandı

Starcity AVM'de bulunan Migros markette kasa kilitleme eylemi yapan Uyum/Makro market işçilerine özel güvenlik saldırdı, bir işçi yaralandı.

Direnişteki Uyum/Makro market işçilerinin kıdem tazminatı haklarını almak için başlattıkları direniş kapsamında, kasa kilitleme eylemleri sürüyor. Bugün Starcity alışveriş merkezindeki Migros mağazasında yapılan eyleme özel güvenlik saldırdı, bir işçi yaralandı.

Nakliyat-İş tarafından yapılan açıklamada bugün direnişçi işçilerin Koçtaş ve Güneşli Metro AVM'lerde yaptıkları kasa kilitleme ve basın açıklamasının ardından Starcity AVM'deki Migros mağazasına gittikleri bildirildi. Buna göre, direnişçiler Migros’ta alışveriş yaptıktan sonra kasalara gelmeden ürünleri arabalarda bırakarak alkış ve sloganlarla dışarı çıktılar. Basın açıklaması için pankart ve dövizlerini hazırlarken AVM’den çıkan özel güvenlikler ellerinde copla hiçbir uyarı yapmadan işçilere saldırmaya başladılar. Yaşanan arbedede bir işçi başından yaralandı. Araya polisin girmesiyle ayrılan taraflar arasında bir süre sözlü tartışma devam etti.

İŞÇİLER ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yaşanan arbedenin ardından işçiler tekrar toplanarak basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasında konuşan Nakliyat-İş Örgütlenme Daire Başkanı Erdal Kopal, hiçbir tartışmanın yaşanmadığı bir sırada özel güvenliğin copla eylemcilere saldırmasının kabul edilemez olduğunu ve haklarında şikayetçi olacaklarını belirtti. Kopal saldırıyı kınayarak Migros ne yaparsa yapsın mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Daha sonra söz alan işçiler de saldırıyı kınayarak bu saldırıların kendilerini yıldıramayacağını, inançla ve kararlıkla eylemlerine devam edeceklerini belirttiler.

Daha sonra işçiler karakola giderek Starcity AVM’de kendilerine saldıran özel güvenlik elemanlarından şikayetçi oldular.