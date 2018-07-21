Direnişteki Cargill işçilerine TKP'den ziyaret

TKP Bursa İl Örgütü, dün direnişlerinin 94'üncü günündeki Cargill işçilerine dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. İşçiler, Orhangazi'deki fabrikadan İstanbul'daki şirket genel merkezine üç gün sürecek yürüyüşe hazırlanıyor.

Tek Gıda İş sendikasına üye oldukları ve sendikal çalışma yürüttükleri için şirketin “küçülme” bahanesiyle hukuksuz bir şekilde işlerine son verdiği Cargill işçileri direnişlerine 94. gününde devam ediyor.

Orhangazi'deki fabrika önünde nöbet tutarak ve Cargill genel merkezi önünde eylem yaparak seslerini duyurmaya devam eden işçiler, önümüzdeki günlerde Orhangazi’den başlayarak İstanbul’daki Cargill genel merkezine yapacakları üç günlük yürüyüşle mücadelelerinin kararlılığını göstermeyi hedefliyorlar.

TKP Bursa İl Örgütü'nün dayanışma ziyaretinde bulunduğu işçiler, uluslararası sendikaların desteğini de aldıklarını belirterek, IUF merkezli bir imza kampanyasıyla dünya emek gündeminde seslerini duyurduklarını vurguladılar.

TKP heyetinin anlamlı ziyaretinin ve direnişlerine desteğinin mücadelenin ilk gününden beri kendilerine güç kattığını vurgulayan işçiler, Bu Düzen Değişmeli çağrısının emekçiler için elzem olduğunu ve bu güce güç katmak gerektiğini bildirdiler.

24 Haziran seçimlerine Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun Bursa 1. bölge milletvekili adayı olarak giren Salih Çam da TKP heyetinde yer aldı. Çam burada yaptığı konuşmada, Bu Düzen Değişmeli çağrısının sadece seçim kampanyasıyla kısıtlı kalmayan bir çağrı olduğunu, bu çağrının emek mücadelesinin zafere giden yolunda gerçekçi bir uğrak olduğunu vurguladı.

