Direnişteki Çankaya Belediyesi işçilerinden sendikaya tepki

Çankaya Belediyesi'nde dün geceden itibaren iş bırakan Çanpaş A.Ş. işçileri, KHK’yla kadroya alınan işçiler arasında en iyi sözleşmeye sahip işçilerin ÇANPAŞ işçileri olduğunu savunan DİSK Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan'ı protesto etti.

Çankaya Belediyesi ÇANPAŞ A.Ş. işçilerinin dün geceden itibaren iş bırakması dolayısıyla DİSK Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Ankara 1 No'lu Şube sorumluları bugün öğle saatlerinde işçileri ziyaret etti.

İŞÇİLERDEN SENDİKA BAŞKANINA TEPKİ

Ücretlerin belirlenmesinde kullanılan "çarpan oranları" ve çalışma saatlerinin ayda 40 saate çekilmesi olarak öne çıkan her iki talebin de KHK ve yürürlükteki iş sözleşmesi nedeniyle mümkün olmadığını ifade eden Çalışkan, işçilerin tepkisiyle karşılaştı. Çalışkan, KHK’yla kadroya alınan işçiler arasında en iyi sözleşmeye sahip işçilerin ÇANPAŞ işçileri olduğunu savunması üzerine protesto edildi.





SENDİKA BAŞKANI ‘BEKLEYİN’ DEDİ

Direnişteki işçileri 2020 Ocak ayına kadar beklemeleri konusunda ikna etmeye çalışan Remzi Çalışkan protestolar eşliğinde tesisi terk etmek zorunda kaldı.

"Sendika Dışarı" "Hak, Hukuk, Adalet" "Sarı Sendika İstemiyoruz" "Direne Direne Kazanacağız" sloganlarıyla iş bırakma eylemine devam eden işçilerin kararlılığı sürüyor.