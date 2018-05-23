Commerzbank: MB Haziran'ı beklerse dolar 6'yı bulabilir

Dolar 4,92'ye kadar yükselirken, Commerzbank analisti Tatha Ghose, dolardaki yükselişe ilişkin yeni bir tahminde bulundu.

Commerzbank analisti Tatha Ghose, Türk Lirası'nın değer kaybına ilişkin yayımladığı raporda, liradaki düşüşe rağmen Merkez Bankası'nın yaşam belirtisi göstermediğini belirtti.

Commerzbank, Merkez Bankası'nın faiz artırmak için 7 Haziran'daki toplantıyı bekleme gibi bir seçeneğinin bile olmadığı görüşünde.

Ghose'un ifadesine göre, TCMB'nin geçtiğimiz ay faiz artırmış olma durumu, Dolar/TL 'yi 4.00 seviyesinde sabitleyebilecekken, bu faiz artışının şu an gerçekleşmesi, kuru ancak 4.30-4.50 seviyelerinde tutabilir.

Commerzbank analisti, Merkez'in faiz artışı için Haziran'ı beklemesinin, söz konusu seviyeyi (tahminen) 6.00'a çekebileceği yönünde görüş bildirdi.