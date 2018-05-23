Commerzbank: MB Haziran'ı beklerse dolar 6'yı bulabilir

Dolar 4,92'ye kadar yükselirken, Commerzbank analisti Tatha Ghose, dolardaki yükselişe ilişkin yeni bir tahminde bulundu.
Çarşamba, 23 Mayıs 2018 12:02

Commerzbank analisti Tatha Ghose, Türk Lirası'nın değer kaybına ilişkin yayımladığı raporda, liradaki düşüşe rağmen Merkez Bankası'nın yaşam belirtisi göstermediğini belirtti.

Commerzbank, Merkez Bankası'nın faiz artırmak için 7 Haziran'daki toplantıyı bekleme gibi bir seçeneğinin bile olmadığı görüşünde. 

Ghose'un ifadesine göre, TCMB'nin geçtiğimiz ay faiz artırmış olma durumu, Dolar/TL 'yi 4.00 seviyesinde sabitleyebilecekken, bu faiz artışının şu an gerçekleşmesi, kuru ancak 4.30-4.50 seviyelerinde tutabilir. 

Commerzbank analisti, Merkez'in faiz artışı için Haziran'ı beklemesinin, söz konusu seviyeyi (tahminen) 6.00'a çekebileceği yönünde görüş bildirdi. 

 