Codefiction'dan yazılımcılar için anket

Yazılımcılık üzerine çalışmalar yürüten Codefiction ekibi, yazılımcıların çalışma koşullarına yönelik bir anket hazırladı. Bu anketi soL okuru yazılımcılarla paylaşmak istedik.

Esnek çalışma saatleri adı altında mesailerin uzaması, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, iş yetiştirme baskısı, meslek hastalıkları gibi sorunlarla baş etmeye çalışan beyaz yakalı, giderek daha fazla baskı altında kalıyor. Bu şartların normalleştiği alanlardan biri de Bilgi İşlem (IT) sektörü.

Uzun çalışma saatlerinin yanı sıra ofis dışı çalışmanın yaygın olduğu ve bu saatlerin ek mesaiden sayılmadığı IT sektöründe çalışanların her an iş yapmaya hazır olmak gibi bir zorunlulukları bulunuyor. Mesai saatleri sonrasında bile her an telefonu açmaya hazır olmak, bilgisayarla ofisten ayrılmak, yani 7 günün 24 saati çalışmaya hazır halde beklemek bilişim emekçilerinin rutin işleri gibi gösterilmekte. Havasız ve ışıksız ortamlarda çalışmak zorunda kalan bilişim çalışanları Hasta Bina Sendromu gibi birçok meslek hastalığıyla da baş etmek zorunda.

2016’dan itibaren yazılıma yönelik podcastler hazırlayan ve bu podcastlerle bir yandan Türkiye’deki yazılımın kalitesini artırmayı diğer yandan yazılımcılar öznellinde giderek ağırlaşan çalışma koşullarına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan Codefiction ekibi bir anket başlattı. Üç bölümden oluşan bu anket, yazılımcılara yönelik olup hem çalışma şartlarına hem de yazılıma dair sorular bulundurmakta. Siz de bu ankete buradan ulaşabilirsiniz.

Codefiction’ın ankete dair hazırladıkları yazı için buraya tıklayın.