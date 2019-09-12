Çocuk işçiyi triger kayışıyla döven patron tutuklandı

Konya’da 7 Temmuz'da bir oto tamir ve bakım servisinde 15 yaşındaki çocuk işçiyi triger kayışıyla döven Fatih S. tutuklandı. Fatih S. daha önce de gözaltına alınmış ancak serbest bırakılmıştı.

Konya'da 15 yaşındaki çırağını triger kayışıyla döverek yürüyemez hale getirdiği belirtilen oto bakım servisinin sahibi Fatih S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay 7 Temmuz 2019 tarihinde Karatay Motorlu Taşıtlar Sanayi Sitesi’nde yer alan bir oto bakım ve onarım servisinde yaşandı. 15 yaşındaki M.A., Fatih S.'ye (34) ait oto bakım ve onarım servisinde işe başladı. İddiaya göre müşterisine sinirlenen Fatih S. yanında çalışan çocuğu triger kayışı ile ayakta duramayacak hale gelene kadar dövdü. M.A.'nın eve kuzeninin omuzlarında geldiğini gören ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Fatih S. geçen ay soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve suçlamaları reddettiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alınan Fatih S. adliyeye sevk edildi. Fatih S. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "çocuğa karşı eziyet, kasten yaralama, hakaret, tehdit ve hürriyeti tahdit" suçlarından tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.