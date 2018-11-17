İş cinayeti: Taşeron karayolu işçisi yol süpürme aracının altında kaldı

Mersin’in Silifke ilçesinde yol süpürme aracının altında kalan taşeron karayolları işçisi yaşamını yitirdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde D-400 karayolunda karayolu temizliği yapıldığı sırada taşeron işçi olarak çalışan Durhasan Kale, geri manevra yapan yol süpürme aracının altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine araç sürücüsü aracı durdurdu. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaptığı incelemede Durhasan Kale’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediler. Kazayı duyarak olay yerine gelen hayatını kaybeden Durhasan Kale’nin eşi Süheyla Kale sinir krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar acılı eşi sakinleştirmeye çalıştı.

Olay erinde yapılan incelemenin ardından, feci şekilde yaşamını yitiren Durhasan Kale’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.