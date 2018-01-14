İş cinayeti: Otel inşaatından düşen işçi yaşamını yitirdi

Kıbrıs Girne'de Kaya oteller grubuna ait bir otel inşaatında dört metre yükseklikten düşen işçi Musa Düşkün yaşamını yitirdi.

Kıbrıs Girne'de Kaya oteller grubuna ait bir otel inşaatında dört metre yükseklikten düşen işçi Musa Düşkün yaşamını yitirdi.

Dün saat 17.00 sıralarında Karaoğlanoğlu'nda yapımı devam etmekte olan Kaya oteller grubuna ait otel inşaatında, iskele üzerinde çalışan 40 yaşındaki Musa Düşkün yaklaşık dört metre yüksekten düşerek ağır şekilde yaralandı.

Musa Düşkün kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Daha önce de kaçak işçi çalıştırıldığı tespit edilen otelin defalarca uyarıldı öğrenildi. Yetkililer tarafından otelin inşaat çalışmaları durduruldu.