İş cinayeti: Onarım yaparken akıma kapıldı

Şanlıurfa’da arızayı gidermek için çıktığı yüksek gerilim hattında akıma kapılan işçi Zülfikar Kaynakpınar, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı yüksek gerilim hattında akıma kapılan işçi Zülfikar Kaynakpınar, hayatını kaybetti. Olay, öğleden sonra Arat Dağı mevkisindeki arazide meydana geldi. Bölgede, iddiaya göre, elektrik kesintisi olunca mahalle sakinleri, arıza ekibine haber verdi.

Arızayı gidermek üzere gelen Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’de görevli Zülfikar Kaynakpınar, onarım için yüksek gerilim hattına çıktı. Kaynakpınar, onarım çalışması yaptığı sırada akıma kapılarak asılı kaldı. İşçinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Birecik Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.