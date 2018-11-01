İş cinayeti: Linyit işletmesinde göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki kömür işletmesinde toprak altında kalan kalan işçi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki kömür işletmesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Olay Kışla mahallesindeki Afşin-Elbistan Linyitleri Kömür İşletmesi'nde meydana geldi. İşletmedeki taşeron firma MCA İnşaat'a ait iş makinesi çalışırken göçük meydana geldi. O sırada olay yerinde olan 34 yaşındaki işçi Mustafa Aslan toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonunda göçük altında çıkarılan Mustafa Aslan, ambulansla götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.