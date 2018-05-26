İş cinayeti: Elektrik akımına kapılan garson yaşamını yitirdi

Bodrum'da bir otelde garsonluk yapan 20 yaşındaki Civan Kahraman temizlik yaptığı sırada elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Turgutreis Mahallesi Kadıkalesi Mevkii'nde bulunan bir otelde garson olarak çalışan 20 yaşındaki Civan Kahraman, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Diyarbakır Anadolu Meslek ve Turizm Lisesi mezunu Civan Kahraman'ın, dün akşam saatlerinde otelin barında temizlik yaptığı sırada elektrik kablolarıyla temas ederek elektrik akıma kapıldığı öğrenildi. Olay yerine çağrılan ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahraman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Genç garsonun cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından 2 otel çalışanının gözaltına alındığı öğrenildi.