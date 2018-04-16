İş cinayeti: Dış cephe yalıtımında çalışan işçi altı metreden düştü

Sivas OSB'de bir fabrikanın dış cephe yalıtımında çalışan 28 yaşındaki işçi, altı metreden düşerek yaşamını yitirdi.

Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada dış cephe yalıtımı yapan 28 yaşındaki işçi Abdullah Koçer altı metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

Olay dün saat 14.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerinden bulunan Organize Sanayi Bölgesi birinci kısımda meydana geldi. Bir fabrikada dış cephe yalıtımı yapan Abdullah Koçer, yaklaşık altı metre yükseklikten fabrikanın içindeki taşların üzerine düştü. Koçer'in düştüğünü gören fabrika çalışanları durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan ve başından ağır yaralandığı belirlenen Koçer burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Abdullah Koçer'in cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.