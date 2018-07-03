İş cinayeti: Alçıpan işçisi beşinci kattan düşerek yaşamını yitirdi

Diyarbakır'dan Antalya'nın Finike ilçesine çalışmaya gelen 27 yaşındaki alçıpan işçisi, çalıştığı inşaatın beşinci katından zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Finike ilçesinde çalıştığı inşaatın beşinci katından zemine düşen 27 yaşındaki Murat Karacadağ yaşamını yitirdi.

Finike İskele Mahallesi 422 Sokak'ta yapımı süren inşaatın beşinci katında alçıpan işçisi olarak işe başlayan Murat Karacadağ, öğle saatlerinde dengesini kaybetmesi sonucu pencereden zemine düştü. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahale ettiği Murat Karacadağ, Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralanan Murat Karacadağ kurtarılamadı.

İki yıl önce evlenen Murat Karacadağ'ın, bir süre önce çalışmak için Finike'ye geldiği öğrenildi. Hastaneye gelen işçinin arkadaşları ölüm haberinin ardından gözyaşlarına boğuldu. İnşaat işçisinin Diyarbakır'da oturan ailesine de haber verildi.