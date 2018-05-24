İş cinayeti: Akıma kapılan iki işçi yaşamını yitirdi

Adana'da bir plastik fabrikasının çatı sistemini yapmak için iskeleye çıkan işçiler İbrahim Demir ve İbrahim Biçer, iskelenin elektrik hattıyla teması sonucu akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Beraber çalıştıkları arkadaşlarını kaybeden diğer işçiler gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde dün meydana geldi. Çatı işleri yapan İbrahim Demir (34), İbrahim Biçer (36) ve Hasan Sabur, D-400 karayolundaki plastik fabrikasında sabah çatı yapım işine başladı. Bir süre demir iskele ile çatı işine devam eden işçiler, iskelenin hatta çarpması sonucu akıma kapıldı. Çevredeki işçiler kazayı görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demir ve Biçer'in hayatını kaybettiğini, Sabur'un ise yaralandığını belirledi.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İşçiler beraber çalıştıkları iki arkadaşlarının feci şekilde ölmesi nedeniyle şoka girdi. Bazı işçiler gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan ve şoka giren işçileri arkadaşları teskin etmeye çalıştı. Bu arada yaralı Sabur ise hastaneye kaldırıldı.

EŞİ FERYAT ETTİ: NEDEN ONU TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRDINIZ

Bir süre sonra aileye Demir'in akıma kapılarak hayatını kaybettiği söylendi. Demir'in eşi Durdu bunu duyunca sinir krizi geçirip demir kapıyı yumruklayarak, "İbrahim beni neden bırakıp gittin, neden tehlikeli işlerde onu çalıştırdınız" diye feryat etti. Kendini yere atan kadın gözyaşlarına boğuldu. İbrahim Demir'in 4 çocuğu olduğu, son çocuğunun 15 gün önce dünyaya geldiği öğrenildi. Polis gerekli incelemeyi yaptıktan sonra cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.