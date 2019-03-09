Borç politikaları için komite kuruluyor

Türkiye'nin borç, nakit ve risk yönetimi politikalarının belirlenmesinde için Borç ve Risk Yönetimi Komitesi oluşturuldu. Komite üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı onayı ile belirlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borç ve risk yönetimi koordinasyonuna ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "borç, nakit ve risk yönetimi politikalarının belirlenmesi, gözden geçirilmesi ve uygulanması" görevleri, oluşturulacak Borç ve Risk Yönetimi Komitesi tarafından yerine getirilecek.

Söz konusu komite üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı onayı ile belirlenecek ve komiteye bakan başkanlık edecek. Öte yandan, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü bünyesindeki risk yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı tarafından komiteye bilgi sağlanacak ve önerilerde bulunulacak.