Bloomberg: Önlemler satışı önleyemedi, TL'deki düşüş sürüyor

Bloomberg, TL'deki düşüşün devam ettiğini belirterek Merkez Bankası'nın önlemlerinin yeterli olmadığını yazdı.

Bloomberg'de yayımlanan haberde, TL'nin dolar karşısındaki değer kaybının sürdüğüne işaret edilerek Merkez Bankasının önlemlerinin yeterli olmadığı belirtildi.

TL'nin Salı günü dolar karşısında yüzde 8'lik bir geri sıçrayışının ardından düşüşüne devam ettiği bildirilen haberde, bu durumun alınan önlemlerin yetersiz olduğunu gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.

Çarşamba günü Asya piyasalarında TL'nin dolar karşısında yüzde 3,4 değer kaybettiğini bildiren Bloomberg, Pazartesi günü dolar/TL'nin 7,2362'ye ulaşarak rekor kırdığı hatırlatıldı.

Londra merkezli Finisterre Capital'den Damien Buchet'in Türkiye'deki enflasyon beklentilerine ve TL'deki değer kaybına karşı daha sıkı para politikaları ve mali disiplin gerektiğini görüşüne yer verilen haberde, bu doğrultuda henüz çok küçük bir işaret gördükleri yorumuna yer verildi.

Haberde, Merkez Bankası'nın önlemlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın aksiyon planını duyurduğu hatırlatılırken, Kuveyt'in Al Jarida gazetesine göre Albayrak'ın Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerine yardım istemek üzere ziyaretlerde bulunduğu da belirtildi.