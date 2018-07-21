Bir Oxxo emekçisi anlatıyor: Fazla mesai, satış baskısı, işten atılma tehdidi...

Kadın giyim ve aksesuar mağazası zinciri Oxxo, fazla mesai ücretlerinin sisteme tam olarak yansıtılmadığı, satış baskısının çalışanları bunalttığı, hakkını arayan işçilerin de işten atılmakla tehdit edildiği, ara yöneticilerin sert üslup ve hakaretvari davranışlarının ayyuka çıktığı bir işyeri haline gelmiş durumda. Bu koşullara dayanamayıp istifa eden bir emekçi, Oxxo'da yaşadığı baskı, mobbing ve sömürüyü soL Haber'e anlattı...

Kadın giyim ve aksesuar mağazası zinciri Oxxo, fazla mesai ücretlerinin sisteme tam olarak yansıtılmadığı, satış baskısının çalışanları bunalttığı, hakkını arayan işçilerin de işten atılmakla tehdit edildiği, ara yöneticilerin sert üslup ve hakaretvari davranışlarının ayyuka çıktığı bir işyeri haline gelmiş durumda.

Bu koşullara dayanamayıp istifa eden üniversite mezunu bir emekçi, Oxxo'da yaşadığı baskı, mobbing ve sömürüyü soL Haber'e anlattı...

Oxxo'nun Gaziantep Sankopark şubesinden istifa eden ve adı bizde saklı olan emekçiyle yaptığımız söyleşiyi okurlarımızla paylaşıyoruz.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ne kadar zamandır bu işyerinde çalışıyorsunuz?

Merhaba. Ben Oxxo’dan şartlara dayanamayıp istifasını vermiş eski bir çalışanım. Üniversite mezunu bir işsizim artık. Ve bu ropörtajı kendim ve arkadaşlarım adına yapıyorum.

'FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ SİSTEME YANSITILMADI'

Sizi zorlayan şartlardan biraz bahseder misiniz?

Ben de dahil tüm personel haftada en az iki saat fazladan çalışıyoruz ve herhangi bir mesai ücreti alamıyoruz. Ayrıca yasal hakkımız olan mola saatini mesaiden saymıyor yani günde mola da dahil 8 saat olan çalışma saatimiz mola kullandık diye 9 saate uzuyor. İşe 10’da başlayan personel 18’de çıkması gerekirken 19’da çıkıyor. Tek sorun bunlar değil, dahası da var. Hafta bitiminde çalıştığımız toplam saat sayısını, müdür sisteme eksik giriyor. Ben ayda çalıştığım toplam saatleri hesaplıyorum ama hesabıma yatan para ile örtüşmüyor. Ve kaldı ki mesaiye kalsak bile bunun parası ya da karşılığında ücretli izin verilmiyor. Nedeni sorulduğunda da kural böyle deyip geçiştiriyorlar.

Bu sorunların farkında olan yalnız siz misiniz?

Tüm çalışanlar bundan şikayetçi aslında... Kimse işten atılırım korkusuyla ses çıkaramıyor. Sadece birkaç işçi arkadaş dava açmayı düşünüyor. Ben şahsen bu eksik saat olayını müdüre sorduğumda, bunu inkar etmişti ve çalıştığımız saatleri eksiksiz yazdıklarını söylemişti.

'HERKES İŞİNİ KAYBETMEMEK ADINA KATLANIYOR'

Diğer firmalar ve mağazalardaki gibi üzerinizde bir satış ve performans baskısı var mı?

Ayrıca tüm bunlar bir yana, ağır bir satış baskısı ve mobbing var. Mesela eğer o gün söylenen satış rakamı tutmaz ise molaya çıkarılmamakla tehdit ediliyoruz. Ayrıca müdür ortada bir şey yokken bile insanları azarlayan, sürekli üst perdeden konuşan biri. Diğer arkadaşların, sırf işlerini kaybetmemek adına buna katlanmaları üzüyor. Oxxo kurumsal bir şirket gibi gözüken ama aslında aile şirketi olan bir yer ve belli kuralları yok. İş sözleşmesi yerine yönetici fikirleri daha ağır basıyor. Yöneticilerin yasalara uymayan kuralları daha çok belirginleşiyor ve bu da üzerimizdeki baskının esas nedeni. Müdür kişilerin karakterlerine hakaret ediyor açıkça ve tehdit ediliyoruz. Yani ‘hepinize burayı işkence haline getirim, kimse hedefini yapmadan çıkamaz mesai bitse bile’ gibi sözleri, diğer arkadaşlarım da dahil duymayan pek azdır. Ayrıca sindiremediği kişiler hakkında dedikodu toplamaya çalışıyor.

İnsanların arkasından dedikodu malzemesi toplamak emekçilerin arasının açılmasına da neden oluyordur sanırım...

Birkaç kişi dışında arkadaşının arkasından konuşacak insanlar yok aramızda şükür ki. Ayrıca insanların -ekip arkadaşlarımın ve müşterilerin- önünde bağırma, azarlama ve küçük düşürücü hareketlere maruz kalıyoruz. Yaşadığımız sıkıntıları üst mercilere iletebileceğimiz kanallar da kapalı üstelik. Diyelim bir konuda haksızlığa uğradık, mağaza müdürünü şikayet edebileceğimiz bir üst merci yok ve bu kanal bilinçli kapatılıyor. Her koşulda istifa edip gidersiniz tarzı cevaplar alıyoruz.