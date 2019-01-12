Bin kişinin alınacağı geçici işe 44 bin kişi başvurdu: Kura stadyumda çekildi

Türkiye'de işsizliğin bir fotoğrafı daha çekildi. Urfa’da dokuz aylık geçici işe bin kişi alınacağı duyuruldu, 44 bin kişi başvurdu. Kura çekimi sonrası 43 bin kişi üzüntüyle evine döndü.

Urfa’da dokuz ay süreyle okul temizliği ve çevre düzenlemesini yapmak üzere açılan bin kişilik kontenjana 44 bin kişi başvurunca kura çekimi stadyumda yapıldı.

Urfa’da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğünde dokuz ay süreyle çalıştırılacak bin kişi için kontenjan açıldı.

İş başvurusuna kent merkezi ve ilçelerde 44 bin kişi İş-Kur İl Müdürlüğü üzerinden müracaat etti. Okul temizliğini ve çevre düzenlemesini yapmak üzere açılan kontenjana yapılan yoğun başvuru nedeniyle kura çekimi 11 Nisan Stadyumunda gerçekleştirildi.

İş başvurusunda bulunanların tribünleri doldurduğu stadyumda, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle asil ve yedek isimler belirlendi.

Kurada ismi çıkmayan yaklaşık 43 bin kişi üzülerek evine döndü.