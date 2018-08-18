İş Bankası, Hisse Geri Alım Programı Açıkladı

İş Bankası KAP'a yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul’da işlem gören C grubu pay fiyatının bankanın gerçek değerini yansıtmadığı gerekçesiyle geri alım programına başlandığını bildirdi.

İş Bankası’nın Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul’da işlem gören C grubu pay fiyatının bankanın gerçek değerini yansıtmadığı gerekçeleriyle geri alım programına başlandığı bildirildi. Borsada işlem gören İş Bankası'na ait 130 milyon adet hisse geri alınabilecek ve geri alımda kullanılacak azami miktar 550 milyon TL olacak.

Bankanın KAP’a yaptığı açıklamada şöyle denildi:

“Yönetim Kurulumuzca, Bankamızın Borsa İstanbul’da işlem gören C grubu pay fiyatının, Bankamız faaliyet sonuçlarının niteliğini, iş yapma süreçlerimizdeki sorumluluk bilincini ve finansal yapısını yansıtmaktan uzaklaştığı göz önünde bulundurularak, başta küçük hissedarlar olmak üzere tüm hissedarların menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlanması amaçlarıyla; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 5. maddesinin 5. fıkrası kapsamında Borsa İstanbul nezdindeki piyasadan azami pay sayısı 130.000.000 adet ve geri alım için kullanılabilecek azami tutar 550.000.000 TL olmak üzere Bankamız C grubu paylarının geri alımına karar verilmiş olup, belirlenen limitler dahilindeki geri alım işlemlerinin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.”