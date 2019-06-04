Ataması yapılmayan öğretmen intihar etti

Ataması yapılmayan bir öğretmen daha yaşamına son verdi. Kastamonu’da 21 yaşındaki matematik öğretmenliği mezunu Kevser Abdülkadiroğlu intihar etti.

Kastamonu’da ataması yapılmayan matematik öğretmeni Kevser Abdülkadiroğlu intihar etti. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü mezunu olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Abdülkadiroğlu dün akşam kendisini asarak yaşamına son verdi. CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, genç öğretmenin ölümü için “Yok başka cehennem yaşıyoruz işte! Kevser ataması yapılmayan öğretmen kardeşimizdi. Küçükken heyecanından uyuyamadığı arife gecesinde intihar ederek yaşamına son verdi. Bu intiharın sorumlusu Kevser gibi yüzlerce kardeşimizin hayallerini ellerinden alanlardır. Unutmayacağız!” açıklaması yaptı. Abdülkadiroğlu’nun cenazesi bugün Merkez’e bağlı Kaşçılar Köyü’nde ikindi namazının ardından toprağa verildi. Yok başka cehennem yaşıyoruz işte! Kevser ataması yapılmayan öğretmen kardeşimizdi. Küçükken heyecanından uyuyamadığı arife gecesinde intihar ederek yaşamına son verdi. Bu intiharın sorumlusu Kevser gibi yüzlerce kardeşimizin hayallerini ellerinden alanlardır. Unutmayacağız! pic.twitter.com/xQ5EK2xhD0 — Hasan Baltacı (@hasanbaltacichp) 4 Haziran 2019