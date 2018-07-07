Ankara'da iş cinayeti: 3 işçi yaşamını yitirdi

Ankara'nın Etimesgut İlçesi'nde inşaatta meydana gelen göçükte 3 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.

Ankara'nın Etimesgut İlçesi'ndeki inşaatta meydana gelen göçükte 3 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.

Üç işçinin yaşamına mal olan olay, Şehit Celal İşen Caddesi ile 1467'nci Sokağın kesişiminde inşa edilen binanın giriş katındaki asma kat çalışması sırasında yaşandı.

Çelik üzerine atılan ıslak betonun ağırlık yapması sonucunda çökme meydana geldi. Dört işçi enkaz altında kalırken, kurtarma çalışması sonucunda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

