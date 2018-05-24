Ankara MKEK'de göz göre göre gelen patlama

Ankara’da Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) barut fabrikasında 1 işçinin ölümüne 3 işçinin de yaralanmasına neden olan patlama göz göre göre geldi.

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde Makine Kimya Endüstrisi Kurumu barut fabrikasında bir işçinin ölümüne, 3 işçinin de yaralanmasına neden olan patlama uzun süredir yapılan uyarıların dikkate alınmaması sonucu meydana geldi.

Fabrikada örgütlü olan Petrol-İş sendikası, daha önce yaşanan sorunlara dikkat çekmiş, önceki yaşanan patlamaları hatırlatarak önlem alınmasını talep etmişti.

PATLAMA İLK DEĞİL

Elmadağ Barut Fabrikasında daha önce 20 Mart 2013 tarihinde patlama yaşanmış ve iki işçi hayatını kaybetmişti.

Bu patlamanın ardından Petrol-İş'in de girişimleri sonucu başlatılan denetimler sırasında, müfettişler fabrikadayken 25 Haziran 2013'te bir patlama daha yaşandı. Denetimlerin ardından 10 Temmuz 2013 tarihinde fabrikada üretim, 21 gün durduruldu.

Ardından 2014 yılında önce 3 Şubat'ta kimya laboratuarında bir patlama yaşandı. Daha sonra 19 Haziran'da bir patlama daha oldu. Bu patlamada üç işçi yaralanmış, facianın eşiğinden dönülmüştü.

FABRİKADA RİSKLER ÇOK YÜKSEK

Elmadağ'da kurulu bulunan Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası, eski teknolojisi, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından risk oluşturan üretim hatları, yine işçi sağlığı ve iş güvenliğine tehdit oluşturan kötü çalışma koşulları ile öne çıkıyor.

Söz konusu sorunlar, fabrikada örgütlü olan Petrol-İş ve işçiler tarafından defalarca gündeme getirildi. Bu koşulların düzeltilmesi için fabrikada çok sayıda uyarı eylemi yapıldı.

Ancak fabrikada işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerindeki eksiklikler, üretim ve çalışma sisteminin ihtiyaçları karşılamaktan uzak olması, gereken yatırımlar ve teknolojik yenilenmenin yapılmaması nedeniyle bir yandan üretimde süreklilik sağlanamazken bir yandan da çalışma koşulları giderek kötüleşiyor.

Cumhuriyetin ilk döneminden itibaren bazı işletmeleri devreye alınmaya başlanan Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası, bugün üretimin aksadığı ve kapasite kullanım oranının %15-20 seviyelerine kadar gerilediği, kapasitenin atıl hale geldiği, teknolojisi eski, patlamalar nedeniyle can kayıplarının yaşandığı, istihdamı sayıca yetersiz bir fabrika haline geldi.

2018'DE ARKA ARKAYA İŞ KAZALARI

Geçmişte ölümlü iş kazalarının ve patlamaların yaşandığı fabrikada, sadece 2018 yılbaşından bu yana 9 ayrı iş kazası yaşandı. Bu kazaların üçü 3. ve 4. derece yanık, üçü su borusu patlaması sonucu yüksek basınca maruziyet, ikisi parmak kaybı ve birisi ise işyerine intikal sırasında yaşanan trafik kazası biçimindeydi. Yine, fabrikada işçilere koruyucu malzeme dağıtımında aksaklıklar yaşanıyordu.