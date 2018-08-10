Ali Kibar'dan ekonomi yorumu: Panik yok, bu dönem pek çok fırsatı beraberinde getiriyor

Geçtiğimiz günlerde 'FETÖ' soruşturması iddialarıyla gündeme gelen Kibar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, TL'nin değer kaybıyla ilgili 'Biz bu paniği hak etmiyoruz, serinkanlı olmalıyız' dedi. Bu sürecin aşılacağını ileri süren Kibar 'Bu dönem aslında pek çok fırsatı da beraberinde getiriyor' ifadelerini kullandı.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ekonomisinin tamamının değil, enerji ve inşaat sektörlerinin sorun yaşadığını öne süren Kibar, "Türkiye'de şu anda metal sektöründe sıkıntı yok. Çelikte, tekstilde sıkıntı yok. Turizmde sıkıntı yok. Yani biz 'kriz' diyoruz her şeyi havuzun içine atıyoruz" değerlendirmesi yaptı. Oysa Ali Kibar'ın şirketlerinin faaliyet gösterdiği otomotiv ve metal sektörlerinde hem kur hem de artan emtia fiyatları nedeniyle üretimde ve ihracatta önemli sıkıntılar yaşandığı, Türkiye'nin dış pazarlarda rakiplerine göre maliyetlerinin yüksek kaldığı biliniyor.

Türkiye'de son 16 yılda istikrarın perçinlendiğini ve bir refah artışı sağlandığını savunan Kibar bu refahı 80 milyonun hep birlikte elde ettiğini iddia etti. Kibar "bu refahın olumsuz haberlere ve kur kaynaklı spekülasyonlara kurban edilmemesi gerektiğini" kaydetti.

Dolar kurundaki artışı "vatandaşların moral ve motivasyonunu düşürmek için kullanan kesimler" olduğunu ileri süren Kibar şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizde insanlar kısa süreç endişesiyle hızlıca panik yapıyor. Biz bu paniği hak etmiyoruz. Ne ekonomimiz ne üretim sistemimiz bunu hak etmiyor. Daha sağduyulu, serinkanlı olmalıyız. Kötü haberleri çok hızlı sahiplenip onun parçası olmayalım. Ülkemizin faydasına olacak şekilde çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız icap ediyor."

Kibar yaptığı açıklamada spekülasyonların yabancı yatırımcıya, ülkedeki kaynakları çok daha ucuza sahiplenme fırsatı vereceğini belirterek "Kötü haberleri hemen sahiplenip felaket tellallığına aracı olarak aslında kendi gelirimize, kendi çocuklarımızın geleceğine ihanet ediyoruz" dedi.

Türk ekonomisinin kur ve faiz kaynaklı bu badireyi de atlatacağını savunan Kibar, "Biz ülkemize, devletimize ve özellikle de ekonomimize güveniyoruz. Bu güveni toplumun değişik kesimlerinde oluşturamazsak başkalarının yapmak istedikleri, ulaşmak istedikleri hedeflere kısmen maşa durumuna geliriz. Biz kurum olarak, gerek yapmakta olduğumuz yatırımları gerek iş planlarımızı, ülkemizle ilgili ticaretin daha iyiye gideceği formatta kurguluyoruz. İç pazarda bazı daralmalar olsa da ihracat piyasalarında daha aktif olarak bu süreci aşacağız. Daha önce aştık, yine aşacağız. Bu dönem aslında pek çok fırsatı da beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.

Kurdaki volatilitenin ekonomideki işleyişi olumsuz etkilememesi için finansal risk yönetim enstrümanı anlamına gelen hedge mekanizmalarının etkin kullanılması gerektiğini anlatan Kibar, "Bugün büyük şirketlerimiz de, kobilerimiz de hedge mekanizmalarını kullanabilir. Bankacılık sistemimiz son derece güçlü ve dijital olanaklar sunuyor. Küçük işletmelerin hedge imkanları kullanmasına müsaade ediyor. Faizlerin arttığı bir ortamda bunun maliyeti artıyor ama kullanılamıyor diye bir şey yok" dedi.

'ÇOK NORMAL ÇÜNKÜ DIŞA BAĞIMLIYIZ'

Türkiye ekonomisinin tamamının değil, enerji ve inşaat sektörlerinin sorun yaşadığını öne süren Kibar, "Türkiye'de şu anda metal sektöründe sıkıntı yok. Çelikte, tekstilde sıkıntı yok. Turizmde sıkıntı yok. Yani biz 'kriz' diyoruz her şeyi havuzun içine atıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kibar, enerji maliyetini uzunca süredir devlet fonladığı ve desteklediği için esasında sanayinin üretimde kullandığı enerjinin dolar bazında düştüğünü ileri sürerek sanayinin kullandığı doğalgazda aslında yüzde 50'lik bir zam olmadığını iddia etti. Kibar "O sadece doğalgaz kullanan enerji santrallarının fiyattaki yansımasıdır. O santralların elektrik üretim maliyetindeki artış yüzde 15'tir ve kurun bu kadar hareketli olduğu bir dönemde bu çok normal. Çünkü zaten sen doğalgazda dışa bağımlısın" ifadelerini kullandı.

Kibar şöyle devam etti: "İngiltere'de doğalgazda hane başına bu yıl 44 pound zam yapıldı. Türkiye'de kur bu haldeyken bile hane halkının faturasına artış yansımadı. Sanayide ve enerji üretim yerlerinde kullanacaklara kısmen yansıdı. Reel satın alma fiyatının tam yansıması şeklinde uygulanmadı. Herkes eleştirel tarafına bakıyor ama işin realitesine de bakmamız lazım. Maliyet yapısını da koymalıyız paçalın içine."

Geçtiğimiz günlerde holdingine yönelik 'FETÖ' soruşturması başlatıldığı iddialarıyla gündeme gelen Kibar, bu iddiaları yalanlamıştı.