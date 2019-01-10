Albayrak küçük ve orta boy patronlara destek paketini açıkladı: 20 milyarlık destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, küçük ve orta boy işletmelere (KOBİ) yeni destek paketini açıkladı. Albayrak, 'İmalatçı ve ihracatçılarımız başta olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan şirketlere finansman desteği başlatıyoruz' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, küçük ve orta boy patronlara finansman desteği sağlamayı öngören KOBİ'lere destek paketini açıkladı. KOBİ Değer Kredisi tanıtım toplantısında konuşan Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini gösteriyor

Enflasyon, kur ve faizde sağladığımız iyileşme ile 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonumuzu üst seviyeye taşıdık.

Dengelenme süreci kendini hissettirecek.

Reel ve özel sektör yaşayacak ki, bankacılık sektörü daha güçlü bir şekilde inşa edilebilisin.Bugün önemli bir müjde için bir aradayız. Son günlerde çok güzel paketler açıkladık. 13 BANKANIN KATILIMIYLA KOBİ DEĞER KREDİSİ PROGRAMI KOBİ'lere 13 bankanın katılımıyla KOBİ değer kredisi programı başlatıyoruz.

12 banka olarak duyurmuştuk. Az önce Türkiye Bankalar Birliği Başkanımız 13. banka olarak Şekerbank'ın da katılmak istediğini açıkladı.

Toplamda 20 milyar liralık bu paketimizin tüm KOBİ'lerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altındaki firmalar yararlanacak ve 20 bin ile 40 bin arasındaki KOBİ'ye destek sağlanacak.

Azami 500 bin ve 1 milyon liralık paketler uygulanacak ve 6 ay kredi geri ödemesi olmayacak.

KOBİ Değer Paketi 13 bankanın inisiyatifi ile ortaya konulmuş bir uygulamadır ve bütçemize bir etkisi yoktur.