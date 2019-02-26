Açlık sınırı asgari ücreti geride bıraktı: 2.028,84 TL...

Asgari ücretin 2020 TL olduğu Türkiye'de dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2028,84 TL olarak açıklandı.

Türk-İş, Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.028,84 TL olurken, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.608,60 TL olarak hesaplandı.

Evli olmayan ve çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 2.478,33 TL olarak hesaplandı.