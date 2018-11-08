3. Havalimanı'nın bedeli: TAV'da 5 bin kişilik işten çıkarma hazırlığı

TAV Havalimanları şirketinde Atatürk Havalimanı'nda çalışan 5 bini aşkın emekçinin işten çıkarılma hazırlıkları yapıldığı iddia ediliyor.

Patronların Ensesindeyiz iletişim ağına gelen bilgiye göre Fransız ortaklı şirket mevcut insan kaynakları yönetiminin işine son verdi ve bu iş için yeni bir yapı görevlendirdi. 3.Havalimanı'nın devreye girmesinin ardından şu anki işlevini kaybedecek Atatürk Havalimanı'ndaki tüm çalışanların işten çıkarılacağı ifade ediliyor. TAV'ın tüm havalimanları operasyonlarında bünyesinde 15 bini aşkın insan çalışıyor.

Uzmanlaşmış ve deneyimli bir kadro havuzunun ağır ekonomik kriz koşullarında iş bulabilmek için çok daha düşük ücretlerle 3. Havalimanı konsorsiyumu İGA'nın bordrosuna geçirilmesi ihtimallerden biri olarak değerlendiriliyor.

Çalışanları bu durumda bekleyen ikinci tehlike ise giderek artan şekilde daha sık görülen TAV patronunun kıdem, prim, ihbar gibi temel ve işten çıkarma nedeniyle sözleşmelerle düzenlenmiş ilave tazminatları çeşitli yöntemlerle ödemememeye çalışması olabilir.

Doğramacı ailesinin sahibi olduğu Tepe Holding ile Hamdi Akın’ın patronu olduğu Akfen’in ortaklığı olan TAV’ın havalimanı işletmeciliğinde büyümesinin ilk halkası Atatürk Havalimanı işletmeciliğini alarak olmuştu. 1997 yılında dış hatlar terminali işletmeciliğiyle başlayan süreç, 2000 yılında havalimanının tamamının işletmesinin alınmasıyla devam etti. 2012 yılında TAV’ın hisselerinin yüzde 46’sını Fransız Aéroports de Paris Grubu’na satıldı. Tepe İnşaat ve Akfen grubunu temsil eden Sera Yapı’nın ortaklık payları azaldı. Atatürk Havalimanı işletmesinin özelleştirilmesi 1990’ların sonunda “Yap-İşlet-Devret” modeliyle yapılan ilk işletme hakkı devirlerinden biriydi. Tepe ve Akfen grupları 20 yıla yaklaşan işletme süresince başka havalimanı işletmelerini almalarını da sağlayacak çok büyük bir birikim elde etti.