2018'de en az 385 fabrika yandı, 25 kişi yaşamını yitirdi

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, son dönemlerde artan fabrika yangınları ile ilgili bir açıklama yaptı. Yıllara göre verilerin yer aldığı açıklamaya göre 2018 yılında en az 385 fabrika yandı.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener'in fabrika yangınları ile ilgili yaptığı açıklamaya göre 2018 yılında en az 385 fabrika yandı.

Yener'in paylaştığı verilere göre, 2018 yılında meydana gelen fabrika yangınlarında en az 25 kişi öldü, en az 72 kişi de yaralandı.

Fabrika yangınlarının sektörel dağılımında ise en fazla yangının tekstil sektöründe gerçekleştiği görülüyor. 2018 yılında 107 yangının meydana geldiği tekstil sektörünü sırasıyla, 71 yangın ile metal sektörü, 58 yangın ile ağaç-kâğıt-mobilya sektörü, 50 yangın ile plastik sektörü, 44 yangın ile gıda sektörü takip etti.

YANGINLARIN YARISINDAN FAZLASI MARMARA'DA

Yangınların bölgesel dağılımında ise Marmara Bölgesi en fazla fabrika yangınının çıktığı bölge olarak görülüyor. 2018 yılında meydan gelen yangınların yüzde 55'i Marmara Bölgesi'nde gerçekleşti.

İSTANBUL'DA 157 FABRİKA YANGINI

En fazla yangının çıktığı şehir de 157 yangın ile İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla 23 yangın ile Kocaeli, 19 yangın ile İzmir , 18 yangın ile Sakarya, 16 yangın ile Bursa izledi.

''ASIL YAPILMASI GEREKENLER İSE GÖZ ARDI EDİLMEKTEDİR''

Açıklamasında asıl yapılması gerekenlerin göz ardı edildiğini belirten TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, ''Ülkemizde özellikle sanayi bölgelerinde ciddi bir sorun olan yangın güvenliği problemi, medyadaki yangın haberleri ile kendini belli etmektedir. Yangınlarda ve sonrasında yapılan çalışmalar, yangınların ilk tespitlere yansıyan kaynağını bulmaktan öteye gitmemekte ve çoğu zaman olay çözülmüş sayılmaktadır. Yaşanan can kayıpları, yangınların çevreye/doğaya etkileri ve yaşanan maddi kayıplar ile asıl yapılması gerekenler ise göz ardı edilmektedir'' dedi.

Yener alınan önlemlerin yetersizliğine dikkat çekerek, ''Endüstriyel tesislerin uygun olmayan imar planlarına, tekniğe, yönetmelik ve standartlara uygun yapılmayan pasif ve aktif yangın önlemleri sonucunda felaketler kaçınılmaz hale gelmektedir. Örneğin yangın için hayati önem taşıyan itfaiye araçları için tasarlanan ring hatlarının birçok firmada depolama alanı olarak kapatılması, ciddi bir yangın sıçraması ve itfaiyenin müdahale edememesi riskini ortaya çıkarmaktadır" diye konuştu.