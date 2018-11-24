2013’ten bu yana en az 108 öğretmen iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle hazırladığı rapora göre Türkiye'de 2013'ten bu yana en az 108 öğretmen, çeşitli iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi