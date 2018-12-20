128 gündür direnen Tüvtürk işçilerinin işe iade davası ertelendi

Muğla ve ilçelerinde TÜVTÜRK Taşıt Muayene İstasyonu'nda çalışırken sendikaya üye oldukları gerekçesiyle dört ay önce işten çıkarılan 18 işçiden yedisi için açılan işe iade davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Doğuş Grubu, Alman TÜV SÜD Grubu ve İngiliz Bridgepoint ortaklığında araç muayene faaliyeti gösteren TÜVTÜRK'ün Muğla'daki istasyonlarında çalışırken sendikalı olan ve bu nedenle işten atılan 18 işçiden yedisi için açılan işe iade davası bugün görüldü.

TÜVTÜRK Muğla Taşıt Muayene İstasyonu'nda çalışan 18 işçi, DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle dört ay önce işten çıkarıldı. 128 gündür direnen işçiler, sendika aracılığıyla işe iade davası açtı. Davanın ilk duruşması bugün Muğla 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. İşçiler ve avukatların hazır bulunduğu duruşma, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için 5 Şubat 2019'a ertelendi.

Duruşma sonrası yapılan basın açıklamasında işçiler, "Sendikal örgütlenmemiz engellenemez, atılan işçiler geri alınsın" yazılı pankart açtılar. "İşçiyiz haklıyız kazanacağız" ve "Muğla TÜVTÜRK'e sendika girecek, başka yolu yok" sloganı atan işçiler, 128 gündür patronların tüm baskılarına, yıldırma politikalarına ve olumsuz hava koşullarına rağmen kararlı, inançlı bir şekilde direndiklerini, kazanıncaya kadar da mücadeleye devam edeceklerini vurguladılar.