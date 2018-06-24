Zimbabve’de suikast girişimine rağmen seçimler gerçekleşecek

Zimbabve Başkanı Emmerson Mnangagva’nın seçim mitinginde kürsüdeki konuşmasının bitimi sırasında gerçekleşen patlamada aralarında başkan yardımcılarının da bulunduğu 41 kişi yaralanmıştı. Mnangagva patlamadan yara almadan kurtuldu. Mnangagva suikast girişimine dair, “Patlama birkaç metre yakınımda oldu, fakat daha vaktim gelmemişti” yorumunda bulundu. Muhalefet lideri Nelson Çamisa’ysa saldırıyı lanetleyerek siyasal şiddetin tahammül edilemez olduğunu söyledi. Çamisa yaptığı açıklamada birlik çağrısında bulundu.
Mnangagva, saldırının seçimleri etkilemeyeceğini söyleyerek, seçimlerin önceden belirlendiği gibi 30 Temmuz’da gerçekleşeceğini açıkladı. 30 Temmuz’daki seçimler, bağımsızlık mücadelesinin lideri ve Zimbabve’nin 37 yıllık başkanı Robert Mugabe’nin devrilmesinden sonra yapılacak ilk seçim olacak.
Saldırı Zimbabve’nin en büyük ikinci kenti Bulavayo’da gerçekleşti. Bulavayo, muhalafetin kalesi olarak biliniyor.