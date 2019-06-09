Zarif: Avrupa ülkeleri İran'la ekonomik ilişkileri normalleştirmeli

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Avrupa ülkeleri ve nükleer anlaşmasına bağlı diğer ülkelerin İran ile ekonomik ilişkileri normalleştirmesi gerektiğini, aksi durumda bunun sonuçları olacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, başta Avrupa olmak üzere nükleer anlaşmasına bağlı ülkelerin ABD yaptırımlarına rağmen İran ile ekonomik ilişkileri normalleştirmesi gerektiğini, aksi durumda sonuçlarla yüzleşeceklerini söyledi.

Reuters'te yer alan habere göre Zarif, "Avrupa ve nükleer anlaşmasına bağlı diğer ülkeler İran ile ekonomik ilişkilerini normalleştirmeli. Aldıkları tedbirlere göre anlaşmaya bağlılığımızı durduracak veya eyleme geçeceğiz" dedi.

'AVRUPA ÜLKELERİ BİZİ ELEŞTİRECEK KONUMDA DEĞİL'

Avrupa ülkelerinin ekonomik ilişkileri normalleştirme ile yükümlü olduklarını belirten Zarif, "Avrupa ülkeleri nükleer anlaşması dışındaki konularda bizi eleştirecek konumda değil" açıklamasında bulundu.

İran, geçen ay nükleer anlaşmaya uygunluk kapsamının dışına çıkarak uranyum zenginleştirme faaliyetlerine başlayacaklarını açıklamıştı.