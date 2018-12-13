Zaharova: İdlib anlaşmasını bozma girişimleri var

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib mutabakatını bozmaya yönelik girişimler olduğunu söyledi. Zaharova, ABD'nin Suriye'deki varlığını ve Fırat'ın doğusunda 'sözde devlet' kurma politikasını eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'nin İdlib kentindeki silahsızlandırılmış bölge anlaşmasını bozmaya yönelik girişimler tespit ettiklerini söyledi. ABD'nin Fırat'ın doğusunda "sözde devlet yapıları kurma çalışmalarını" da eleştirdi.

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, 17 Eylül'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı İdlib anlaşmasını bozmak için girişimler olduğunu ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Zaharova, "Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'ın faaliyetleri sayesinde sağlanan Suriye'deki durumu iyileştirmeye dönük olumlu eğilimlerin pekiştirilmesi, maalesef tüm kesimleri memnun etmiyor. Astana inisiyatifini engellemeye, İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulmasını öngören Rus-Türk anlaşmalarını bozmaya, Suriyelilerin beklentilerinin yakınından dahi geçmeyen jeopolitik planlar uğruna çözüm sürecini baltalamaya yönelik girişimler olduğunu tespit ediyoruz" dedi.

'KADEMELİ OLARAK NORMAL YAŞAMA GEÇİLİYOR'

Anlaşma metnine göre nihai amacın "siviller için asgari zarar oluşmasını sağlayarak bölgedeki terör varlığını ortadan kaldırma" olduğunu belirten Zaharova, militanlardan temizlenen bölgelerde kademeli olarak normal yaşama geçildiğini, sığınmacıların ve ülke içinde yer değiştirenlerin güvenli şekilde evlerine dönmelerini sağlayacak koşulların oluşturulmasına özel önem verildiğini vurguladı.

'ABD, TERÖRÜ YOK ETME ÖNÜNDE ENGEL TEŞKİL EDİYOR'

Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün IŞİD'in varlığının yüzde bire indiği ancak IŞİD'le savaşmanın oldukça zor olduğu ve zaman aldığı açıklamasını da değerlendirdi.

Bu açıklamanın altında ABD askerlerinin Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 30'undaki varlığını meşru gösterme çabası yattığını vurgulayan Zaharova, "ABD'nin varlığı Suriye topraklarındaki uluslararası teröristlerin nihai olarak yok edilmesine katkı sunmadığı gibi, bu hedefe ulaşmanın önünde gerçek bir engel teşkil ediyor" diye konuştu.

'SÖZDE DEVLET YAPILARI İSTİKRARSIZLIĞA YOL AÇIYOR'

ABD'nin Fırat'ın doğusunda "sözde devlet yapıları kurma politikası"nı da eleştiren Zaharova, bunun istikrarsızlığa neden olduğunu ve çözüm sürecini yavaşlattığını ifade etti.

Suriye'de IŞİD'e karşı askeri operasyonların hâlâ sürdüğünü ve IŞİD'in varlığının yüzde bire indiğini belirten McGurk, bölgede küçük bir alanda varlık gösteren IŞİD'in yok edilmesinin neden bu kadar uzadığı sorusuna, IŞİD militanlarının canlı bomba yeleği giymesi ve birçok yere el yapımı patlayıcı yerleştirmesi nedeniyle savaşmanın oldukça zor olduğu ve zaman aldığı yanıtını vermişti.