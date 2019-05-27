Yunanistan'da erken seçim kararı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarının ardından erken seçim kararı aldı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, partisi SYRIZA'nın genel merkezinde yaptığı konuşmada, AP ve yerel seçimleri değerlendirdi.

Seçim sonuçlarının beklentilerinin gerisinde kaldığını belirten Aleksis Çipras, "Sonuçları göz ardı etmek bana uygun bir davranış değil" diyerek erken seçim kararı aldı.

Bu durumda Ekim ayında yapılması planlanan seçimlerin Haziran sonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yunanistan'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, ana muhalefet merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi yüzde 33'le birinci oldu.

Hükümetteki SYRIZA ise yüzde 23,9 oy oranına sahip. Bu sonuçlara göre, Avrupa Parlamentosunda ND'nin 7, SYRIZA'nın ise 6 sandalye kazanması bekleniyor.

Seçimlerde yüzde 5,5 oy alan Yunanistan Komünist Partisi ise 2 vekille AP'de temsil edilecek.

Faşist Altın Şafak ise yüzde 4,8 oy alarak 2 vekil çıkardı.