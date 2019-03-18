Yumurta Çocuk: Bir gecede sansasyon oldu

Queensland Senatörü Fraser Anning'in ırkçı yaklaşımını protesto için kafasında yumurta kıran genç, Avustralyalıların kendisini kahraman ilan etmesiyle bir gecede sansasyonel bir kişiliğe dönüştü.

Queensland Senatörü Fraser Anning'in kafasında yumurta kıran genç, Avustralyalıların kendisini kahraman ilan etmesiyle bir gecede sansasyonel bir kişiliğe dönüştü. Aşırı sağcı Anning, Yeni Zelanda'daki saldırıların sorumluluğunu ülkenin Müslüman göçmenlerle ilgili politikasına bağladığı açıklamasından bir gün sonra Melbourne'da bir basın açıklaması yaparken kafasına yumurtayı yedi.

Melbourne Hampton'lu 17 yaşındaki Will Connolly, yumurta eyleminin ardından dünya çapında üne kavuştu, artık T-shirt'lerin üzerinde resmi var ve müzisyenler ömür boyu bedava konser biletiyle kendisini ödüllendirdi, Connolly'i "Dünyanın Kahramanı" ilan eden Wheatus'ın hayranları "Teenage Dirtbag" şarkısının "Teenage Eggboy" olarak yeniden kaydedilmesini öneriyor.

ANNESİ TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Karanlık dönemin kahramanı olarak selamlanan ve sosyal medyadaki paylaşımlarda çeşitli yönleri öne çıkarılarak modern zamanların kahramanlarıyla özdeşleştirilen Connolly "Siyasetçileri yumurtalamayın ve aynı anda 30 izbandutla baş etmek durumunda kalmayın" paylaşımını yaptı.

Korumalarının Connolly'ye müdahalesi tartışmalara neden olurken ırkçı senatör konuyla ilgili "Tokadı yedi, çünkü bu kötü davranışlarından dolayı annesinin ona yapması gereken şeydi" diye açıklama yaptı. Sosyal medyadaysa Connolly'nin annesine yönelik "iyi ki böyle bir çocuk yetiştirdin" konulu övgüler tavan yaptı.

YENİ ZELANDA SALDIRISININ KURBANLARI İÇİN

GoFundMe sayfasında "EggBoi için Para" hesabının 42 bin doları aştığı belirtiliyor. Sayfanın yetkilisi Will'le konuştuğunu ve bağışların büyük bölümünün Christchurch saldırısı kurbanları için kullanılacağını söylediğini bildirdi.

Yeni Zelanda'da gerçekleşen cami saldırılarının kurbanları arasında dört Mısırlı bulunuyor ve hafta sonu Mısır'da #Eggboy etiketi bir numaralı etiket haline geldi.