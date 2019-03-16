Yeni Zelanda'daki saldırının failinin Türkiye'de bulunduğu tarihler belirlendi

TRT World'ün haberine göre, Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı düzenleyen ve 49 kişinin ölümüne yol açan Brenton Tarrant'ın 2016 yılında iki ayrı tarihte Türkiye'ye geldiği belirlendi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye saldıran Brenton Harrison Tarrant'ın 2016'da iki ayrı tarihte Türkiye'de olduğu belirlendi.

TRT World'ün haberine göre, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde cuma namazı sırasında 49 kişiyi katleden Avustralya vatandaşı Tarrant'ın, 17-20 Mart 2016 tarihlerinde Türkiye'de bulunduğu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 13 Eylül'de de tekrar Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı.

AA'nın aktardığı haberde Türk yetkililerin, ikinci gelişinde 43 gün Türkiye'de kalan Tarrant'ın olası bir terör ya da suikast operasyonu gerçekleştirmek için burada bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde durdukları bildirildi.

Avustralya'da yayın yapan ABC News'ün haberine göre de Avrupa, Güney Doğu Asya ve Doğu Asya'ya ziyaretler gerçekleştirdiği ortaya çıkan saldırganın 2018'de de Pakistan'da bulunduğu belirlendi.

Haberde ayrıca Tarrant'ın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde bulunduğunu gösteren fotoğraflara yer verildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında, Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Avustralya vatandaşı dahil üç kişinin tutuklandığını açıklamıştı. Ardern, tutuklanan kişilerin hiçbirinin daha önce sabıka kaydının olmadığını, Yeni Zelanda'da ya da başka bir yerde istihbarat servisleri tarafından izlenen şahıslar arasında yer almadığını söylemişti.