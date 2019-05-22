Yemen'de kullanılan Fransız silahlarını haber yapan gazetecilere hapis tehdidi

Fransa, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Yemen’de kullandığı silahların Fransa’dan alındığını açığa çıkaran üç gazeteciyi hapis cezasıyla tehdit ediyor.

Fransa'da Disclose ve Radio France’da çalışan üç gazeteci, Nisan ayında Fransa’nın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne sattığı ağır silahların Yemen’de sivillere karşı kullanıldığını ortaya çıkaran bir dizi rapor yayınlamıştı.

Raporda, Fransa’nın sattığı teçhizat arasında savaş uçakları, tanklar, helikopterler ile uzun menzilli topçu roketlerinin yer aldığı belirtilmişti.

Paris'te İç Güvenlik Genel Müdürlüğü (DSGI) merkezinde sorguya alınan gazeteciler gizli bir belgenin izinsiz olarak kullanılması ve ulusal savunma sırlarının ihlal edilmesi suçlarından beşer yıl hapis ve 83.000 dolar para cezasına çarptırılma tehditiyle karşı karşıya.

ABD, İngiltere ve Fransa’nın, Suudi liderliğindeki koalisyona silah sattığı biliniyor. Silah ihracatında dünya üçüncüsü olan Fransa’nın en önemli alıcıları arasında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri geliyor. Disclose gazetesinin “Made in France” dosyasına bu linkten ulaşılabilir.

Kaynak: teleSUR