Yemen barış müzakereleri İsveç’te bir kasabada başladı

Yemen’de savaşan Mansur Hadi hükümeti ile Husiler arasında müzakereler bugün İsveç’te başladı. BM aracılığıyla yürütülen müzakerelerde tarafların yüz yüze görüşmeyeceği, BM heyetiyle ayrı ayrı toplantılar yapılacağı bildirildi.

Yemen’de Suudi Arabistan destekli Mansur Hadi hükümeti ile İran'ın desteklediği iddia edilen Husiler arasındaki barış müzakereleri bugün İsveç’in başkenti Stockholm’e 50 km uzaklıktaki Rimbo kasabasında başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla yürütülen müzakerelerde tarafların yüz yüze görüşmelere katılmayacağı, BM heyetiyle ayrı ayrı toplantılarda yer alacağı bildirildi. BM yetkilileri bugünkü müzakerelerde karşılıklı güvenin tesisine çalışılacağını bildirdi. Öte yandan BM Güvenlik Konseyi'nden bir diplomat AFP'ye yaptığı açıklamada müzakerelerden beklentisinin düşük olduğunu kaydetti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, bu sabah yaptığı açıklamada, üç yılı aşkın süredir devam eden savaşı sona erdirmek için müzakerelerin önemine değinerek “Yemen’in geleceğinin kontrolünü kaybetmeden şimdi harekete geçmeliyiz” dedi. İki tarafın da gerilimi tırmandırmama çağrısında bulunduğunu söyleyen Griffiths, bunun müzakereler açısından önemli bir dayanak olduğunu kaydetti.

Husiler daha önce yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun hava saldırılarını durdurması şartıyla ateşkese hazır olduklarını açıklamıştı.

Ancak koalisyonun saldırıları durmadı. Husilere yakın El Mesire haber sitesine göre, bu sabah Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Hudeyde’deki hava saldırılarında en az üç kadın yaşamını yitirdi.

El Cezire’nin haberine göre ise, Husiler müzakerelerde Hudeyde Limanı’nı BM’nin kontrolüne verecek bir uzlaşıya sıcak bakıyor.

Müzakerelerin başlamasına kısa bir süre kala Yemen hükümeti Husilerin Hudeyde’den tamamıyla çekilmelerini talep etmiş, Husiler ise talepleri karşılanmazsa Sanaa havalimanını kapatacaklarını açıklamıştı.

Müzakerelerde iki taraf arasındaki esirlerin takasına ilişkin bir uzlaşıya varılmasının da planlandığı belirtiliyor.

Yemen’de Husiler’e karşı Mansur Hadi hükümetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, 2015 yılından beri ülkeye hava saldırıları düzenliyor. Koalisyonun saldırıları ve kuşatması sonucu milyonlarca Yemenli açlık ve hastalık salgınlarıyla yüz yüze. 2015 yılından bu yana ülkedeki savaşta en az on bin kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.