'Yapay zeka yok ettiğinden daha fazla iş yaratacak'

PwC tarafından hazırlanan bir rapora göre, yapay zeka İngiltere'de yok ettiğinden daha fazla yeni iş yaratacak.

Denetim şirketi PwC, yapay zekanın İngiltere'deki etkilerine ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda 7 milyon kadar işi yok edecek yapay zekanın, buna karşılık 7,2 milyon yeni iş yaratabileceği söylendi. Böylece istihdam 200 bin artmış olacak.

Araştırma gelecek 20 yılı kapsarken, yapay zekanın farklı sektörlerdeki etkilerinin değişkenlik göstereceği, imalat sektöründe istihdam yüzde 25 azalırken, sağlık ve sosyal sektörde istihdamın 1 milyon kadar artabileceği belirtiliyor.

PwC baş ekonomisti John Hawksworth, "Buhar makineleri ve bilgisayarlar gibi yeni büyük teknolojiler, var olan işlerin bir kısmını yok ediyor ancak büyük üretkenlik kazanımları sağlıyor" dedi.

Hawksworth, "Bu fiyatları düşürüyor ve reel gelirle harcama seviyelerini artırıyor, bu da ilave işçiler için talep yaratıyor" diye konuştu.

Basına açıklaması yapan PwC baş ekonomisti, bu durumun yapay zeka, robotlar ve ilgili teknolojiler için de geçerli olacağını, ancak işçilerin sektörlere dağılımlarında önemli değişiklikler görüleceğini söyledi.