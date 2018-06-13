VİDEO | Trump'tan Kore açılımı için Hollywoodvari video

ABD Başkanı Trump'ın, KDHC Lideri Kim Jong Un'a Singapur'da gerçekleşen zirve sırasında Ipad'inden izlettiği video alay konusu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Singapur zirvesi için hazırlattığı ve zirve öncesi Korece ve İngilizce versiyonları basınla paylaşılan Hollywoodvari video alay konusu oldu.

Bir Hollywood filminin fragmanını aratmayan, "İki adam, iki lider, tek kader" hakkındaki dört dakikalık videoyu, Trump'ın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Lideri Kim Jong Un'a zirve sırasında Ipad'den izlettiği belirtiliyor.

Kim Jong Un ve Donald Trump'ın görüntülerinin aktığı video, anlatıcının "Dünya'da 7 milyar insan yaşıyor. Bunlardan hayatta olanların yalnızca ufak bir kısmı iz bırakıcı bir etkide bulunabilecek. Ve yalnızca çok küçük bir azınlık kendi ülkesini yenileyebilecek ve tarihin akışını değiştirecek kararlarda ve eylemlerde bulunabilecek" sözleriyle başlıyor.

'BİR FIRSAT HİKAYESİ'

Dış sesin "Tarih kuşaklar boyunca kendini tekrar ediyormuş gibi gözüküyor. Adeta bitmeyen bir döngü gibi" diyerek sürdürdüğü anlatımda, video boyunca şu ifadeler kullanılıyor:

"Destiny Pictures sunar: Bir fırsat hikayesi. Yeni bir öykü. Yeni bir başlangıç. Ancak iki sonuç olabilir. Birincisi, geriye gitmek. İkincisi, ileri gitmek. Yeni bir dünya bugün başlayabilir. Dostluk, saygı ve iyi niyet dünyası. Fırsat kapılarının dünyanın dört bir yanından gelen yatırımlara açılmaya hazır olduğu bu dünyanın bir parçası ol."

'BİLİM KURGU FİLMİ GİBİ'

Zirve'nin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında KDHC Lideri Kim Jong Un'un videoyu beğendiğini düşündüğünü söyleyen ABD Başkanı Trump, "Sanırım beğendi" dedi.

New York Daily News ise Kim Jong Un'un videoyu beğenmiş gözüktüğünü belirterek, KDHC Lideri'nin pek çok kişinin bu videoyu bir "bilim kurgu filmi sahnesi gibi" göreceğini söylediğini iddia etti.