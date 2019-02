VİDEO | Polis sorgudaki zanlıyı yılanla korkuttu!

Kompas gazetesinin haberine göre, eyaletin Jayawijaya bölgesinde hırsızlık iddiasıyla karakola getirilen Papua kökenli adı açıklanmayan kişinin, polis sorgusunda vücudunun yılan ile sarılmış korkunç görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Olaya karışan görevlilerin, suçunu itiraf etmesi için şüpheliyi yılan ile korkuttuğu belirtilirken, Papua Emniyet Sözcüsü Ahmet Mustafa Kemal yaptığı açıklamada, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve yaşanan bu durumdan özür dilediklerini bildirdi.

Jayawijaya Emniyet Müdürü Tonny Ananda Swadaya da olaya karışan güvenlik yetkililerinin başka bölgelere gönderileceğini aktardı.

İnsan hakları avukatı Veronika Koman Twitter'dan yaptığı açıklamada "Zanlı, suçu kanıtlanana kadar masum sayılır ve suçlu olsa bile hiçbir şekilde işkence uygulanamaz" ifadelerini kullandı. Koman ayrıca, olayın ırkçı bir yanı da olabileceğini vurguladı.

Disturbing new #torture footage has emerged from #WestPapua showing Indonesian security forces using snakes during the interrogation of a young Papuan. @UNHumanRights @hrw @CarolineLucas @RoryStewartUK @RichardDiNatale @millerC4 @MoveTheWorld @UKinIndonesia @Survival #HumanRights pic.twitter.com/PXa1LfxQpr

— Free West Papua (@FreeWestPapua) 9 Şubat 2019